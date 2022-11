Tempo di confidenze nella Casa del Grande Fratello Vip. Finalmente Giaele e Antonino si sono “affrontati” mentre Oriana Marzoli assisteva curiosa accorgendosi – forse – di essere un “ripiego”.

Giaele ha svelato, in presenza di Oriana, una frase pronunciata proprio dalla venezuelana che avrebbe letteralmente terrorizzato Spinalbese (“Parla, siamo sotto le telecamere”, l’incitazione dell’ex di Belen):

Parlo? Ok! Antonino tu mi hai detto ‘ieri sera Oriana mi ha definito il suo uomo. Io alla parola ‘il mio uomo’ mi sono preso paura, mi sono spaventato’. Tra tutte le persone a cui potevi dire una cosa del genere, dopo che sai la situazione, vieni a parlarne con me? Dopo tutto l’imbarazzo e tutto… Io cosa ti dovrei dire? Ti ho detto ‘se vuoi ti dico cosa ne penso quando saremo fuori’. Io ti guardo e ti dico: ‘Antonino, ne parleremo quando saremo fuori… ma qui dentro, vista tutta la situazione che si è creata, non mi sembra il caso.