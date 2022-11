Daniele Dal Moro sta preparando la sua vendetta nei confronti di Oriana Marzoli. Tra i due, infatti, continua ad esserci tensione e soprattutto di recente l’ex gieffino ha deciso di tirare fuori il carattere e svelare ciò che realmente pensa.

A Daniele le provocazioni di Oriana non andrebbero più bene e questa volta ha deciso di reagire e di confezionare la sua strategia nei confronti della venezuelana.

Parlandone con alcuni inquilini, nelle passate ore Dal Moro ha svelato quali saranno le sue prossime mosse:

A me non sta antipatica, gliel’ho anche detto oggi. Non me ne importa nemmeno nulla del suo pensiero, perché per me questo è un gioco e quindi lei può fare ciò che vuole. Però io le ho chiesto di non tirarmi in mezzo alla sua m***a e alla fine mi ci ha messo. E poi è venuta a chiedermi scusa.