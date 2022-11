Serata di discussioni al Grande Fratello Vip. Dopo essersi confrontata con Antonino, Giaele si è messa a piangere svelando le sue sensazioni nei confronti dell’ex di Belen. Spinalbese, giocando a biliardo con Daniele Dal Moro, ha parlato “all’amica” confidando un dolcissimo dettaglio.

Giaele, dopo aver affrontato Antonino proprio davanti ad Oriana, ha voluto mettere un “punto” al suo discorso nonostante le venisse da piangere:

Le volte che ti ho chiesto di fumare sono stata io, te nemmeno quello mi hai chiesto in questi giorni. E comunque, per finire, quando dici che mi sono allontanata fatti una auto analisi… e analizza anche il tuo comportamento perché tu hai fatto lo stesso anche se io sono gratissima del rapporto che abbiamo costruito in 60 giorni qui dentro.

La serata che stavi male, io non ho dormito quella notte quando pensavo che tu ti fossi preso qualcosa. E credimi mi viene da piangere perché non sai quanto ti voglio bene e mi dà fastidio che in questo momento che mi fai questi discorsi di merd*. La prossima volta mi prendi da parte e me ne parli se ti dà fastidio che mi sono allontanata e non lo fai davanti ad altre persone come hai fatto tutte le altre volte perchè sai che sono in una situazione di difficoltà. Mi prendi da parte proprio per questo.