La credibilità di Alex Belli è stata messa a dura prova soprattutto negli ultimi giorni ed in particolare dopo l’incontro avuto con l’ex moglie Delia Duran. A dire la sua nelle ultime ore è stata Jo Squillo, ex inquilina al Grande Fratello Vip, intervenuta in diretta a Pomeriggio 5.

Mentre in studio era presente Delia Duran, moglie di Alex Belli, Jo Squillo si trovava proprio davanti alla porta rossa con l’inviata della trasmissione di Barbara d’Urso. Parlando dell’attore ha usato parole molto dure:

Volevo dire che Alex, probabilmente, non lo so neanche se è vero, potrebbe essere anche un bravo attore. Il problema è che oltre all’attore poi, la fiducia se l’è persa, perché nella vita per quanto mi riguarda Alex con me ha chiuso. Non solo ha tradito la mia fiducia guardandomi negli occhi per ben tre volte e dicendomi di non avermi assolutamente nominata e che me lo avrebbe detto. Tra di noi c’era un’intenzione comune di fare un programma quindi il tradimento secondo me è nelle azioni che Alex ha fatto.