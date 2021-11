Pensando a Jo Squillo, ultima eliminata dalla Casa del Grande Fratello Vip, inevitabilmente in tanti nostalgici la ricorderanno in coppia con Sabrina Salerno nel mitico Sanremo del 1991 con la hit “Siamo donne”. Trent’anni dopo entrambe tornano protagoniste ma in due show differenti.

Jo Squillo supporta Sabrina Salerno a Ballando con le Stelle

Mentre Jo Squillo ha ormai esaurito la sua esperienza al Grande Fratello Vip, Sabrina Salerno prosegue incontrastata il suo percorso a Ballando con le Stelle, dove proprio ieri sera ha vissuto un momento di grandi emozioni e lacrime dopo un discorso di Selvaggia Lucarelli sull’essere sexy a tutti i costi.

Il debutto di Sabrina nel varietà danzereccio di Milly Carlucci è avvenuto quando già la Squillo era reclusa nella spiatissima Casa del GF Vip, e dunque solo dopo la sua eliminazione dello scorso venerdì ha appreso dell’esperienza inedita che sta vivendo la collega.

Quale è stata la sua reazione? Sorella Jo non poteva che supportare nel miglior modo possibile Sabrina commentando sotto un posto Instagram con parole di stima: “Brava Sabri, numero 1, hai già vinto!”.