L’ora di pranzo nella Casa del Grande Fratello Vip è sempre motivo di discussione. Proprio ieri, Jo Squillo ha litigato con Jessica Selassiè lasciandosi andare al nuovo “sfondone” che difficilmente dimenticheremo.

Jo Squillo al GF Vip: nuovo “sfondone” sui celiaci

Jo preparando delle frittelle ha dimenticato di fare l’impasto senza glutine per Jessica. Inoltre, le pentole e le padelle utilizzate per preparare le verdure non erano quelle incontaminate e, proprio per questo motivo, la princess ci è rimasta male notando il disinteresse del gruppo.

Lo scontro tra Jo Squillo e Jessica è proseguito per qualche minuto fin quando la primogenita di Casa Selassiè ha perso la pazienza:

Stanno tutti mangiando e io sto qui, a te non è mai successa una cosa del genere. Per quanto riguarda il pranzo, mi pare che tu abbia sempre mangiato con tutti quanti! Sono le tre e devo ancora buttarmi giù la pasta. A me di te non interessa, sto pensando a me adesso! L’unica persona che ha una problematica reale sono io, non sei tu. La tua è una scelta di vita, la mia no! A me piacerebbe mangiare con tutti gli altri nello stesso momento, sai? Non mi piace mangiare seduta da sola come un cane quando tutti gli altri si sono già alzati, hanno finito e digerito.

E così, dopo il latte che farebbe diventare sordi e provocherebbe noduli al seno, Jo Squillo ci ha “regalato” il nuovo sfondone:

I celiaci hanno un carattere difficile, fanno vivere male anche gli altri.