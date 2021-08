Durante l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, Jeda è stato uno dei protagonisti indiretti del reality condotto da Ilary Blasi. Presente in studio per sostenere la fidanzata Vera Gemma (concorrente dell’Isola), il ragazzo si è fatto apprezzare sempre di più, puntata dopo puntata, non solo dalla padrona di casa ma anche dal pubblico.

Jeda concorrente del GF Vip o dell’Isola dei Famosi?

Anche per questo motivo il nome di Jeda è stato spesso tirato in ballo come possibile concorrente di qualche reality. Si era vociferata una sua presunta partecipazione al GF Vip, ed in merito proprio la sua compagna aveva detto:

Era da tempo che girava questa voce che lui potesse partecipare al Grande Fratello Vip. Io gli darei lo stesso consiglio che gli ho dato quando sapevo che lui sarebbe venuto in studio per me ovvero di essere sempre se stesso senza sgomitare. Credo che sarebbe interessante vederlo in un reality perché ha anche una storia interessante alle spalle. È un personaggio che potrebbe riservare delle sorprese. Gli auguro di fare un reality anche da solo. A me non frega nulla. Se partecipasse lui da solo ne sarei felice.

Adesso è stato lo stesso Jeda a rispondere ad una curiosità di un follower che su Instagram, nel box riservato alle domande, gli ha chiesto se parteciperebbe mai ad un reality. La replica del ragazzo non si è fatta attendere:

Chi lo sa.

Una risposta certamente ambigua e che lascia spazio a diverse interpretazioni, compreso quale reality potrebbe interessarlo maggiormente: il GF Vip o l’Isola dei Famosi? Tuttavia tra i reality in partenza ci sarebbe anche Pekin Express, i cui concorrenti sono al momento top secret.