Sophie Codegoni verso il Grande Fratello Vip? Secondo il settimanale Oggi la fidanzata di Fabrizio Corona potrebbe essere prossima all’ingresso nella Casa più spiata d’Italia.

Dopo un trono fallimentare e la sua relazione durata come un gatto in tangenziale, Sophie Codegoni ci riprova con la televisione e punta al reality show più popolare della televisione italiana.

Ma il suo nome non sarebbe l’unico tirato in ballo dalla rivista. Anche in questo caso, infatti, si tira in ballo un personaggio che ha già partecipato in passato: Antonio Zequila.

Spazio pure per l’unico volto che vorrei veramente vedere nella Casa del Grande Fratello Vip: Jeda, fidanzato di Vera Gemma.

Gli altri nomi delle ultime ore

Si parla anche di un ingresso di Francesca Cipriani, Maria Monsè e tale Manuel Zardetto “famoso” per avere conquistato il titolo di Papà più bello d’Italia e per avere avuto un presunto flirt con Tommaso Zorzi.

Tra gli altri nominativi più concreti si è parlato pure di Katia Ricciarelli, Miriana Trevisan, Manuel Bortuzzo, Pamela Prati e Anna Lou Castoldi.