Nonostante Vera Gemma sia stata eliminata nel corso della dodicesima puntata, Jeda, il giovane compagno appena 22enne, continua ad essere uno dei protagonisti di questa Isola dei Famosi 2021. Prima di rivedere l’ex naufraga in studio occorrerà attendere la fine dei tempi legati alla quarantena ma Jeda anche ieri ha potuto soddisfare pienamente l’ossessione di Ilary Blasi.

Jeda, il fidanzato di Vera Gemma, replica alle critiche

Alla vigilia del suo ritorno nello studio dell’Isola dei Famosi, Jeda ha concesso una intervista al settimanale Nuovo nel corso della quale il giovane manager di musica trap ha replicato alle accuse che sono arrivate nelle ultime settimane:

Qualcuno ha avuto il coraggio di sostenere che io sto con Vera perché non ho una casa. Sono sicuro che questa allusione è stata fatta perché io sono marocchino e mi ha offeso profondamente. Ma come fa la gente a dire certe cose? A me non interessa niente di quello che ha Vera. A me interessa solo lei come donna!

Jeda, figlio di padre arabo e madre italiana, è legato a Vera Gemma da circa 9 mesi ed i suoi sentimenti nei confronti della donna sono più che sinceri, come ha avuto modo di dimostrare ad oggi. Nonostante questo non sono mancati i commenti critici nei suoi confronti ed in quelli della loro relazione amorosa.

Purtroppo il 22enne da tempo è costretto a fare i conti con le discriminazioni:

Ci sono abituato, se non fossi marocchino non ci sarebbe tanta diffidenza nei miei confronti. Se fossi stato bianco, biondo e con gli occhi azzurri mai nessuno si sarebbe permesso di dire che io sto con Vera perché non ho una casa. E’ da quando sono piccolo che mi giudicano perché ho origini marocchine.

Nel corso dell’intervista Jeda ha però detto la sua anche sui naufraghi dell’edizione dell’Isola definendo Gilles Rocca “falsissimo”, Awed uno “stratega”. E su Valentina Persia ha aggiunto: