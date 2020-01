Isola dei Famosi 2020, Marco Baldini naufrago? L’indiscrezione

Marco Baldini concorrente dell’Isola dei Famosi 2020? Lentamente stanno emergendo le primissime indiscrezioni riguardanti l’adventure game di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Negli scorsi mesi l’attenzione è stata tutta rivolta alla quarta edizione del Grande Fratello Vip ma poco alla volta si stanno incominciando a delineare le news sull’altro reality show di punta di Casa Mediaset.

Isola dei Famosi, Marco Baldini naufrago?

Secondo ciò che riporta Blogo, Marco Baldini potrebbe fare parte del cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2020. Lo speaker radiofonico ha vinto la quarta edizione de La Fattoria, decidendo di devolvere la somma vinta in beneficenza alle vittime del terremoto dell’Abruzzo.

Attualmente la notizia va presa con le pinze, come una semplice indiscrezione quale è. Nel 2015 il conduttore aveva infatti smentito la sua possibile partecipazione all’Isola: “Innanzitutto non sono mai stato contattato dall’Isola dei Famosi. Non ci andrei, un po’ perché ho un’età e ormai non ce la farei”, aveva commentato ospite di Domenica In.

Can Yaman naufrago?

Tra le recenti indiscrezioni era emerso anche un altro nome molto amato che potrebbe entrare nella grande squadra dell’Isola e approdare presto in Honduras. Si tratta dell’attore Can Yaman, di recente tornato in Italia in occasione della sua ospitata alla trasmissione di Canale 5, C’è posta per te. Il suo nome era emerso anche in passato come possibile concorrente di Amici Celebrities, poi sfumato. I fan (ma soprattutto le fan) sperano possa invece essere confermato per il reality di Alessia Marcuzzi, ma il suo ruolo potrebbe non essere quello di semplice concorrente…