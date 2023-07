Twitter continua ad essere un covo di odio e rancori. In queste ore, dopo il post di Fedez e Chiara Ferragni sulla morte di Matilda, il cane di quest’ultima ma diventato ormai un vero e proprio membro della famiglia, non si sono fatti attendere i commenti ironici sull’ex social dell’uccellino. Uno, in particolare, ha scatenato l’ira di Fedez. Ma cosa c’entra in tutto questo Emanuela Orlandi? E perchè è tornata in tendenza?

Fedez replica all’ironia sulla morte del cane di Chiara: cosa c’entra Emanuela Orlandi

In seguito alla notizia della morte del cane dei Ferragnez, un utente ha scritto su Twitter un post certamente discutibile: “Secondo voi se scrivo GODO sotto il post di fedez per elogiare il suo cane morto che succede”. A replicare è stato direttamente il rapper che ha subito replicato:

Succede che se sei una m*rda e ci tieni così tanto a farlo sapere a tutti ti accontento volentieri.

La sua risposta però, non ha sortito gli effetti sperati, poiché in massa molti utenti hanno ricordato uno dei tanti passi falsi del rapper avvenuto qualche tempo fa, quando lo stesso ironizzò, ridendo di gusto, su alcune battute relative a Emanuela Orlandi ed alla sua scomparsa.

Un fatto, quest’ultimo, che arrecò non poco dolore a Pietro Orlandi, fratello della giovane cittadina vaticana scomparsa misteriosamente 40 anni fa, sebbene poi lo stesso Fedez rivolse le sue scuse a Pietro.

Ma i social non dimenticano né perdonano, e la dimostrazione è arrivata proprio oggi, con una serie di tweet che hanno riportato in tendenza il nome della 15enne scomparsa al solo scopo di esprimere ancora una volta il loro dissenso di fronte a quelle battute altrettanto orrende.

La reazione social

Fedez però dovrebbe ragionare che le merda che hanno scritto che godono per la morte del cane non sono molto lontane da quello che lui disse su Emanuela Orlandi e la sofferenza provocata a Pietro è tutta la famiglia .

Le parole sono importanti . — clinicapsichiatricamainagioia (@pschiatria) July 29, 2023

il tweet citato è osceno, ma anche le battute e le risate fatte su Emanuela Orlandi, quelle non erano niente eh? pic.twitter.com/kTdJbarleP https://t.co/QfWdWYHEok — giada (@gjsvlle) July 29, 2023

Però quando tu facevi battute su Emanuela Orlandi, lì era tutto lecito eh? Razza di miracolato. In uno stato di diritto raccoglieresti arance e fragole a Policoro. — Interisti Stalinisti (@IStalinisti) July 29, 2023

Parlami di Emanuela Orlandi invece, lì si può scherzare vero eh? https://t.co/dkxXRgPiay — Kebabbismo 🏆 19 🇮🇹 – carro di Okafor (@cri_kebabboyz) July 29, 2023

battuta che non faceva ridere e sono d’accordo, un po’ come quella su Emanuela Orlandi. https://t.co/OQvJg8Atrv — martina (@spazioinutile) July 29, 2023

Le battute su Emanuela Orlandi, invece, andavano bene, vero? https://t.co/oROSwLANMe — mattia (@acidoprussico) July 29, 2023