Manca sempre meno alla partenza della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, e nel frattempo riesplode un vecchio gossip relativo a Ilary Blasi e ad Alvin. A quanto pare tra i due ci sarebbe stata una nuova live che avrebbe contribuito a rendere ancora più tesi i loro rapporti.

Ilary Blasi e Alvin: amicizia finita e niente Isola per l’inviato?

Già nel corso della passata Isola dei Famosi si era a lungo parlato, con una certa insistenza, di una tensione tra Ilary Blasi ed Alvin, smentita categoricamente dai due diretti interessati. Oggi torna lo stesso gossip insieme ad un’altra indiscrezione: a quanto pare Alvin potrebbe non esserci nei panni di inviato in Honduras.

A riportare alcune indiscrezioni in merito ci ha pensato il settimanale DiPiù, secondo il quale ci sarebbero stati degli scontri dietro le quinte dell’Isola dei Famosi proprio tra la conduttrice e l’inviato. Nonostante la loro lunga amicizia da oltre 20 anni, pare che i due avrebbero smesso di capirsi. Ecco cosa avrebbe spifferato una fonte vicina agli ambienti Mediaset al noto settimanale: “Ilary e Alvin non si sopportano più”.

Non è tutto: rientrato in Italia, Alvin avrebbe dato una sorta di ultimatum alla produzione dell’Isola della serie “O io o lei, per quanto mi riguarda la mia esperienza all’Isola finisce qui”.

Ma c’è anche chi sostiene un’altra tesi, secondo la quale la parola fine sarebbe stata messa proprio dalla conduttrice, la quale avrebbe messo da parte la loro amicizia. Sarebbe stata sempre Ilary, secondo i gossip, a volere fortemente Can Yaman come nuovo inviato, sebbene la trattativa non sarebbe ancora conclusa.