Harry e Meghan come Lady Diana? Inseguiti dai paparazzi, sfiorato incidente “catastrofico”

Harry e Meghan come Lady Diana? Tragedia sfiorata nelle passate ore, dopo una serata di festa. E’ quanto emerso dal portavoce della coppia: mentre Harry era impegnato ad accompagnare Meghan ai Women Vision Awards, la loro auto ha iniziato ad essere inseguita dai paparazzi considerati “molto aggressivi”. Da qui la folle corsa nel tentativo di seminarli. Proprio come accadde nel 1997 in occasione dell’incidente mortale che ha coinvolto Lady Diana.

Harry e Meghan come Lady Diana? Sfiorato incidente

Nel descrivere la tragedia sfiorata, il portavoce di Harry e Meghan ha parlato di un “inseguimento quasi catastrofico”, con il rischio di violente collisioni con altri automobilisti, pedoni e persino due agenti di polizia.

A bordo dell’auto sulla quale viaggiavano Harry e Meghan, c’era anche Doria Ragland, madre della Markle. L’inseguimento si sarebbe consumato dopo la cerimonia alla quale la donna avrebbe preso parte e sarebbe durato circa due ore. La coppia, ad ogni modo, avrebbe fatto sapere di essere consapevole che “essere un personaggio pubblico comporta un certo interesse da parte del pubblico, ma non dovrebbe mai andare a scapito della sicurezza di nessuno”.

Una fonte vicina alla coppia ha svelato che sarebbero entrambi molto scossi e provati per l’accaduto che avrebbe potuto avere delle conseguenze catastrofiche. Harry e Meghan viaggiavano a bordo di un suv e nel tentativo di evitare i paparazzi avrebbero persino deciso di cambiare mezzo e salire su un taxi ma a poco sarebbe servito.