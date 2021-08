In queste ore sarebbe spuntato il nome della prima concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip, che si prepara a fare il suo esordio in vista della sesta edizione in partenza su Canale 5 il prossimo 13 settembre. Alla guida del reality troveremo per il terzo anno consecutivo Alfonso Signorini, che questa volta sarà affiancato in studio da due donne: Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe.

Grande Fratello Vip 6: Katia Ricciarelli prima concorrente ufficiale?

Cresce l’attesa soprattutto in vista del cast del GF Vip 6 che al momento non sembra particolarmente spiccare in fatto di nomi bomba. Quelli finora avanzati, infatti, sarebbero già stati in parte smentiti. Uno però sarebbe ormai certo.

Si tratta di Katia Ricciarelli, ex moglie di Pippo Baudo e cantante lirica 75enne, la quale in precedenza aveva in qualche modo smentito le indiscrezioni legate alla sua presunta partecipazione lanciate dal settimanale Oggi. Ed adesso è lo stesso giornale che conferma la firma del contratto da parte dell’artista.

Nella sua rubrica “Ah Saperlo…”, come ripreso anche da Novella 2000, Dandolo avrebbe dato ormai per certa la presenza dell’artista nel cast del Grande Fratello Vip 6 con la firma del contratto, convinta da un cachet piuttosto interessante.

Smentita la presenza di Raz Degan

E per un nome che appare ormai certo, ecco che arriva una smentita. Nella passate ore Davide Maggio, attraverso i suoi canali social, ha smentito la partecipazione di Raz Degan che a quanto pare non figurerebbe affatto tra le trattative in corso, come invece emerso dagli ultimi rumors.