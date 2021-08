Raz Degan prima di vincere l’Isola dei Famosi ha letteralmente sfiorato la rissa con Moreno Donadoni, ex vincitore di Amici e probabile concorrente del Grande Fratello Vip proprio insieme all’ex di Paola Barale.

Grande Fratello Vip: anche Raz Degan farà i conti con il passato

Non sarà solamente Soleil Sorge colei che dovrà fare i conti con una persona con la quale è in guerra da molti anni. Anche Raz Degan, qualora entrasse davvero nella Casa più spiata d’Italia, si ritroverà faccia a faccia con un vecchio nemico.

Raz e Moreno, ai tempi dell’Isola, litigarono per colpa di un telo che Degan avrebbe preso (senza chiedere il permesso) per costruirsi la sua capanna distante dal resto del gruppo.

All’epoca volarono parole grosse come: “Vigliacco, disgraziato e falso”.

Questi scenari inediti che si sono aperti nelle ultime ore rendono l’attesa della nuova stagione del Grande Fratello Vip ancora più interessante.

Il possibile cast del GF Vip 6

Katia Ricciarelli (cantante)

Manila Nazzaro (showgirl ed ex Miss Italia)

Anna Lou Castoldi (attrice e figlia di Morgan e Asia Argento)

Manuel Bortuzzo (nuotatore)

Gianmaria Antinolfi (imprenditore ed ex di Belen e Dayane Mello)

Jessica, Lulu e Charlie (principesse etiopi)

Ainnet Stephens (modella)

Alex Belli (attore)

Andrea Casalino (modello)

Francesca Cipriani (ex Pupa)

Elena Morali (ex Pupa)

Jo Squillo (performer)

Amedeo Goria (giornalista)

Maria Monsè (opinionista)

Soleil Sorge (influencer, ex Uomini e Donne e Isola dei Famosi)

Sophie Codegoni (ex tronista di Uomini e Donne)

Carmen Russo (showgirl)

Davide Silvestri (ex attore di Vivere)

Raffaella Fico (showgirl)

Totò Schillaci (ex calciatore)

Raz Degan (regista, ex vincitore Isola dei Famosi 2017)

Moreno Donadoni (rapper, ex di Amici e Isola dei Famosi 2017)

Nicola Pisu (figlio di Patrizia Mirigliani)

Tommaso Eletti (Temptation Island)

Giucas Casella (paragnosta)