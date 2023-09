Proseguono le soffiate e le indiscrezioni su Giselda Torresan, tra le concorrenti più in vista della nuova edizione del Grande Fratello che ha aperto i battenti dallo scorso 11 settembre su Canale 5.

Secondo una insider di Deianira, proprio Giselda Torresan starebbe volutamente modificando la sua voce e, nella vita, non parlerebbe assolutamente in quel modo:

Ciao Deianira, io conosco Giselda molto bene. L’ho sentita anche poco prima che entrasse al GF e ti assicuro che come parla lì, con quel tono di voce, non è la sua voce.

Le soffiate non sono finite qui e, sempre la gossippara, ne ha condivisa un’altra sul lavoro in fabbrica:

Ti confermo tutto. Sono in ospedale ricoverata con una sua amica e mi ha detto queste cose lunedì prima della puntata. E non solo, oltre ad essersi licenziata perché vuole fare la guida alpina, mi ha detto che non è vero che si trovava bene in fabbrica, anzi era continuamente bullizzata con gesti e frasi, mai fisicamente ovviamente, da tutti i suoi colleghi.