Gaffe di Vladimir Luxuria su Mahmood: “Ha fatto coming out”

Archiviato il Festival di Sanremo 2022, la trasmissione Pomeriggio 5 ha dedicato ampio spazio alla kermesse canora durante il quale è intervenuta anche Vladimir Luxuria, Quest’ultima, nei panni di opinionista, si è resa suo malgrado protagonista di una gaffe involontaria parlando di Mahmood, che in coppia con Blanco ha trionfato al Festival.

Vladimir Luxuria e la gaffe su Mahmood

La padrona di casa di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso, ha sottolineato come la vittoria di Mahmood e Blanco sia stata un vero e proprio plebiscito. In merito è intervenuta anche Vladimir Luxuria che ha commesso una gaffe dichiarando:

Il segnale nuovo di Sanremo è stato che due uomini, uno etero e l’altro che ha fatto coming out, possono cantare insieme una bella canzone d’amore perchè è per tutti.

Mahmood, in realtà, non ha mai fatto coming out, dunque non si è mai apertamente dichiarato gay, anche se il gossip sul suo conto gli ha attribuoto diversi compagni.

Poco dopo il suo intervento in tv, Vladimir è intervenuta con un post su Twitter scusandosi pubblicamente con Mahmood per la gaffe commessa:

Chiedo scusa per la gaffe che ho fatto oggi pomeriggio a Pomeriggio 5 sul coming out di Mahmood: in realtà lui ha solo parlato di coming out ma non lo ho mai fatto. Mi sono confusa. Sorry.