Francesco Monte svela gli attuali rapporti con Cecilia Rodriguez

Che fine ha fatto Francesco Monte? Alcuni anni fa, l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez era il re del gossip ma adesso è diventato ufficialmente un cantante e si fa chiamare Kinari!

Perché questo nome? Ha origini esotiche e misteriose tutte indiane. l’ex tronista di Uomini e Donne ha abbandonato il mondo del gossip per dedicarsi alla musica.

Intervistato da Casa SDL, Francesco Monte ha parlato anche degli attuali rapporti con la sua ex fidanzata Cecilia Rodriguez, promessa sposa di Ignazio Moser.

Quando Kinari è stato interpellato su questa situazione e sulle sue sensazioni riguardo al prossimo matrimonio, la sua risposta è stata tipo… glaciale:

Non ho nessun rapporto con lei e non sto seguendo alcuna notizia, me l’hai appena data tu quella delle nozze. Tanti auguri.