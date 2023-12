Francesco Monte ci riprova con la musica diventando un trapper. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo essere stato il “re” del gossip italiano, ha deciso di puntare sulla sua estensione vocale.

E così, dopo la sua partecipazione a Tale e Quale Show e qualche singolo passato un po’ in sordina, l’ex di Cecilia Rodriguez, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi, cambia nome e ci riprova.

A mezzanotte uscirà il suo nuovo singolo che commenta in questo modo:

Il suo produttore ha condiviso anche un piccolo estratto del videoclip ufficiale della sua canzone dove compare la ballerina Martina Miliddi, ex allieva di Amici.

Conosco Francesco Monte qualche mese fa per circostanze astrali. In una serie di “ritrovi” serali in studio scopro con interesse l’uomo dietro il personaggio e dopo poco è stata subito battaglia creativa.

Da una di queste battaglie nasce K I N A R I. Poche settimane dopo, oggi è fuori l’episodio 1 di 4 di questa storia. Fast life e’ anche FARE le cose che diciamo di fare. Buon viaggio KINARI. Ringrazio tutti gli amici saliti a bordo.