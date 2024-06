Paola e Francesca si sono sposate il 2 luglio 2022. La cerimonia è avvenuta in Toscana, presso il comune di Montalcino.

Paola Turci ha spesso parlato con grande rispetto e amore di Francesca Pascale. In diverse interviste, ha sottolineato l’importanza della libertà e del rispetto nella loro relazione. Ha detto che l’amore per Francesca l’ha resa una persona più serena e felice. In un’intervista a “Verissimo,” Turci ha detto:

Francesca è una persona meravigliosa, con un animo incredibile. Mi ha cambiato la vita e mi sento molto fortunata ad averla al mio fianco.

Francesca Pascale, ex fidanzata di Silvio Berlusconi, ha parlato apertamente della sua relazione con Paola Turci, sfidando i pregiudizi e le critiche. In un’intervista, ha dichiarato:

Paola è una donna straordinaria e con lei ho trovato una serenità che non avevo mai conosciuto prima. La nostra storia è autentica e non abbiamo paura di mostrarla al mondo.

Dopo il matrimonio, entrambe hanno utilizzato i social media per esprimere la loro felicità e gratitudine per il supporto ricevuto. In un post su Instagram, Paola Turci ha scritto:

Abbiamo celebrato il nostro amore circondate dall’affetto delle persone a noi care. Siamo grate per tutto il supporto e l’amore che abbiamo ricevuto.

La coppia ha spesso sottolineato come la loro unione aveva rappresentato un passo avanti per la visibilità e l’accettazione delle coppie LGBTQ+ in Italia.