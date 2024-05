Fedez e Garance Authié, dopo la frecciatina di Chiara Ferragni interviene anche Fabrizio Corona con un video esclusivo

Tutti parlano di Garance Authié, la modella ventenne che ha una storia con Fedez. Dopo la frecciatina di Chiara Ferragni, sulla faccenda è intervenuto anche Fabrizio Corona con un video esclusivo.

Corona, tramite il suo sito di gossip, ha parlato della nuova frequentazione di Fedez, una modella francese di appena 20 anni.

Secondo il re dei paparazzi, il rapper non avrebbe le idee molto chiare in merito:

Fedez in questo momento è molto confuso, la situazione con l’ex moglie Chiara, i figli, la casa, la rissa con Iovino, gli stanno dando alla testa. Ciò che sta provando a fare è rimpiazzare e darsi una botta di vita con qualche super modella. E per quanto possiate pensare che quest’ultima storia sia definitiva, sappiate che secondo noi, anche questa è destinata a una vita breve.

Ecco il video:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dillinger News (@dillingernews)

Chiara Ferragni commenta il video di Fedez con un’altra

Non è passato in sordina il video che vede Fedez a Monte Carlo insieme ad una giovane modella francese, mentre passeggia mano nella mano. In contemporanea, l’ex moglie Chiara Ferragni trascorreva il fine settimana con i figli a Madrid. Ma come ha reagito alle immagini del rapper con un’altra donna?