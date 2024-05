Fedez ha smesso di seguire su Instagram sia Achille Lauro che Tony Effe. Per quanto riguarda il cantante di “Me ne frego” si è vociferato anche di un flirt con Chiara Ferragni. Perché Fedez ha defollowato Achille Lauro? C’entra Chiara Ferragni Dagospia ha svelato che Fedez avrebbe smesso di seguire Tony Effe per via di …

Leggi tutto “Ecco perché Fedez ha defollowato Achille Lauro: c’entra Chiara Ferragni, il gossip che scotta”