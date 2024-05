Ecco perché Fedez ha defollowato Achille Lauro: c’entra Chiara Ferragni, il gossip che scotta

Fedez ha smesso di seguire su Instagram sia Achille Lauro che Tony Effe. Per quanto riguarda il cantante di “Me ne frego” si è vociferato anche di un flirt con Chiara Ferragni.

Perché Fedez ha defollowato Achille Lauro? C’entra Chiara Ferragni

Dagospia ha svelato che Fedez avrebbe smesso di seguire Tony Effe per via di un suo potenziale interesse nei confronti di Taylor Mega, ex fidanzata del trapper.

Achille, dopo essere unfollowato da Fedez ha ricambiato il “piacere”.

Gabriele Parpiglia, invece, ha fatto il punto della situazione su Ferragni-Lauro:

Alla festa del compleanno di Achille Lauro c’erano tutti, tranne Fedez. Tra gli invitati c’era Chiara Ferragni, nascosta in un angolo. La Ferragni alla festa balla con un bel vestito rosso. Nel primo video che abbiamo avuto si nascondeva, o meglio quasi non si vedeva, invece qui si vede molto bene. Ricordiamo che al compleanno non è stato invitato Fedez. E Federico ha tolto il follow al collega subito dopo che noi abbiamo dato la notizia.

Ad intervenire sulla questione ci ha pensato pure Deianira Marzano in diretta su Radio Radio, ospite di Giada Di Miceli durante “Non succederà più”:

Achille Lauro? Già si vociferava di questa cosa. Lei era a una festa dove erano presenti Achille Lauro e anche altri cantanti, un po’ strana questa cosa visto che già se ne vociferava. Lei era lì e c’era anche lui. No Fedez non c’era, è successo qualche settimana fa. Fedez ha tolto pure il segui a Lauro. Come mai tu l’hai defollowato? La simpatia che potrebbe essere nata fra Chiara e Lauro? Una voce c’era stata già anni fa. Ma non abbiamo mai avuto prove, come non le abbiamo nemmeno ora.