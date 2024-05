Come sta Chiara Ferragni dopo la rottura con Fedez? A quanto pare l’imprenditrice digitale sarebbe rinata, parola di Deianira Marzano. Come si sente Chiara Ferragni dopo la rottura con Fedez La gossippara, ospite di Giada Di Miceli in onda con “Non succederà più” su Radio Radio, ha svelato un inedito retroscena con protagonista Chiara Ferragni …

Leggi tutto “Come si sente Chiara Ferragni dopo la rottura con Fedez: l’inedito retroscena che spiazza”