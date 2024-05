Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle? La proposta di Selvaggia Lucarelli e la replica di Milly Carlucci

E se Chiara Ferragni, dopo la fine del matrimonio con Fedez, iniziasse a ballare? E’ questa la spiazzante proposta, a tratti ironica, giunta da Selvaggia Lucarelli ed avanzata direttamente alla padrona di casa di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci.

Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle? Selvaggia Lucarelli lancia la proposta

Più che una proposta, quella di Selvaggia Lucarelli su Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle è stata, chiaramente, una battuta fatta nel corso de La Vita in Diretta. “Perché non proponi a Chiara Ferragni di fare Ballando con le Stelle?”, ha chiesto alla padrona di casa Milly Carlucci.

La conduttrice, in collegamento con la trasmissione di Alberto Matano, non ha risparmiato la sua replica all’autrice de “Il vaso di Pandoro”, libro dedicato proprio all’inchiesta sugli ex Ferragnez. Dopo una risata generale, Milly Carlucci ha replicato:

Perché non glielo chiedi tu?

Una risposta che ha fatto sorridere tutti in studio, compresa Selvaggia Lucarelli, che per prima aveva avanzato la spiazzante proposta.