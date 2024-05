Chiara Ferragni e Fedez, frecciatine reciproche? Lei via social, lui nel nuovo singolo: le voci

Tra Chiara Ferragni e Fedez i rapporti potrebbero essere diventati molto tesi dopo la fine del loro matrimonio. Oggi, il sospetto è che i due ex abbiano iniziato a lanciarsi alcune frecciatine a distanza: è davvero così?

Chiara Ferragni e Fedez, frecciatine reciproche? Le indiscrezioni

Nelle ultime ore Chiara Ferragni e Fedez sono stati i protagonisti di un nuovo gossip, secondo il quale i due avrebbero iniziato vicendevolmente a lanciarsi delle frecciatine: lei via social, lui attraverso il mezzo che più gli va a genio, ovvero la musica.

Partiamo dalle voci attorno all’influencer. Pare che la Ferragni possa aver lanciato attraverso la sua pagina Instagram una frecciatina all’ex marito. Tutto sarebbe partito da un breve video del rapper tramite una Story in cui si trova in aereo verso Montecarlo. Nel filmato si intravede davanti a Fedez una giovane donna bionda con i capelli raccolti con una pinza.

Nulla di strano, se non fosse che poco dopo anche Chiara Ferragni ha postato una foto apparsa subito sospetta, nella quale appare anche lei di spalle con la stessa identica acconciatura: capelli all’insù, tenuti da una pinza nello stesso modo della misteriosa ragazza del video di Fedez.

E’ stata una semplice casualità? Per molti utenti dei social non proprio…

Ma questa non sarebbe la sola presunta frecciatina, poichè, secondo alcune voci, pare che anche il rapper abbia fatto lo stesso nel nuovo singolo in arrivo, in collaborazione con Emis Killa. Al momento sarebbero solo voci in quanto non si conosce il testo del brano in questione, né il titolo. Tuttavia, il rapper El Marador ha postato sul suo profilo TikTok un video con una piccola anticipazione della canzone che avrebbe contribuito ad alimentare le curiosità dei fan degli ex Ferragnez. Le indiscrezioni evidenziano come il brano possa contenere diversi riferimenti alla fine del suo matrimonio: sarà così?