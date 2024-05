Il video inedito del pestaggio che avrebbe coinvolto Fedez ed il personal trainer Cristiano Iovino, non è più un segreto. Nella puntata di ieri di Zona Bianca, il programma di Rete 4, sono state mostrate le immagini della rissa avvenuta nella notte tra il 21 ed il 22 aprile scorso e che vedrebbero protagonista anche l’ex marito di Chiara Ferragni.

Solo fino a poche settimane fa, sempre ai microfoni di Zona Bianca, Fedez aveva categoricamente smentito non solo la sua presenza “sul posto” ma anche l’avvenuta aggressione, giustificando il tutto con l’assenza di un referto da parte di Iovino.

Tuttavia, a smentire le parole del rapper sarebbe un video di quella sera che avrebbe ripreso l’intera scena, collocando Fedez sul luogo del pestaggio e confermando così la testimonianza delle due persone che avrebbero riconosciuto il cantante collocandolo sul posto.

Da un van si vedrebbe scendere delle persone dirette proprio verso Cristiano Iovino. Il primo della fila sarebbe Fedez che tenterebbe per due volte di sferrare dei colpi in direzione del personal trainer. A seguirlo sarebbero altre cinque persone, scese dal medesimo van, tra cui Cristiano Rosiello, l’inseparabile guardia del corpo di Fedez. Iovino avrebbe così tentato la fuga ma si sarebbe trovato circondato da sei persone che lo avrebbero così aggredito.

Negli ultimi giorni è arrivata la notizia di un presunto accordo tra Fedez e Cristiano Iovino, i quali avrebbero raggiunto un accordo in base al quale il personal trainer rinuncerà a eventuali azioni penali nei confronti del rapper.

La conferma sarebbe giunta da fonti legali dopo un’anticipazione comparsa sul sito di Fabrizio Corona, che proprio nelle passate ore è tornato a parlare del presunto accordo scrivendo:

A seguito dell’aggressione al personal trainer Cristiano Iovino che ha visto indagato Fedez, i due hanno trovato un accordo economico. Ora i poveri giornalisti stanno facendo a gara per indovinare il prezzo della trattativa, fallendo miseramente.

Primo fra questi non poteva che esserci Gabriele Parpiglia, che ai microfoni di RTL 102.5 la spara grossa, molto grossa: “A me risulta che la cifra sia tra 400 e 500mila euro”. Ma come fai a dire una cosa del genere su fatti di cui non sei informato?

Cristiano Iovino non ha preso né 400 né 500 mila euro. La cifra è molto ma molto inferiore. Il prezzo lo sappiamo solo noi e lo custodiamo all’interno di questa redazione.