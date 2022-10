Sara Manfuso, suo malgrado, si è resa protagonista di una delle parentesi più controverse di questa settima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo la “cacciata” di Signorini e la presa di posizione del marito Andrea Romano, interviene anche una ex vicina di casa.

Lei è Angela Nicoletti, giornalista classe 1972 che da anni si occupa dei fatti di cronaca nera e giudiziaria più cruenti avvenuti nel Lazio. Nella sua seguitissima pagina di Facebook, ha voluto pubblicare la sua opinione proprio sull’ex vippona, ponendo l’accento sulla violenza sessuale:

Lei è Sara Manfuso. Prima di partire per Roma viveva a dieci metri dal mio portone. Io ho cinquant’anni. Lei 35. Ha sbandierato a tutto il mondo che quando aveva 17 anni, era il 2005, sarebbe stata vittima di violenza sessuale sotto casa, di pomeriggio. Fermo restando che le credo (solo una folle psicopatica potrebbe inventarsi una cosa simile), mi domando del perché nella denuncia e ai giornalisti dell’epoca vennero rappresentati fatti diversi.

Così facendo ha messo a repentaglio la vita di tante altre giovani donne, me compresa, che all’epoca vivevano in via Leopardi ed in via Po a Cassino. E ancor più grave il fatto che, di questa storia, cioè dello stupro, non si è parlato mai, neanche dal salumiere sotto casa. Se si parla di violenza di genere, se si portano avanti simili battaglie, si deve anche avere il coraggio di dare un esempio concreto. Donatella Colasanti, vittima dei mostri del Circeo, ha portato sul viso fino alla morte, i segni di quello scempio. In tv con lo sguardo perso e senza un filo di trucco.