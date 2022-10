Wilma Goich, nel corso delle prime battute del Grande Fratello Vip, stava quasi per “farla franca” mostrandosi diversa dalle altre concorrenti coetanee delle passate edizioni.

Giusto il tempo di un paio di litigi che la cantante ha “regalato” al pubblico il meglio di sé, tra offese a Marco Bellavia e spiacevoli prese di posizione. Durante il litigio tra Pamela Prati e Patrizia Rossetti della scorsa sera, Wilma ha svelato dei retroscena sapientemente intercettati dai colleghi di Biccy.it:

Ho chiaro da che parte sto tra loro due. Fino a oggi mi sono trattenuta su tutto, ma da domani si cambia. Voi non mi conoscete bene, ma io fuori sono una grande rompiballe e di quelle grosse. Anche in confessionale ho detto che da qui in avanti mi esporrò su tutto. Pensate che loro in confessionale mi hanno detto ‘tu che hai una carriera più lunga e grande degli altri ti lamenti meno’. Ma vedrete adesso… Ora si cambia preparatevi che sparo tutto quello che penso e non mi ferma più niente.

Poi il retroscena sulla camera privata:

La camera singola di Pamela Prati? Non capisco. Io alla mia età avrei anche dormito con tutti voi. Prima di entrare ero convinta di dormire nelle camere classiche con gli altri. Mi hanno avvisata della mia camera con bagno poco prima di entrare, quando ero in hotel. Mi hanno chiamata gli autori dicendomi che mi avrebbero dato una camera tutta per me. Io felicissima ho detto ‘ok grazie mille adesso potete chiedermi di fare tutto’. Davvero non me lo immaginavo…