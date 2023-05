La vittoria di Mattia Zenzola ad Amici 22 è stata oggetto di critiche anche piuttosto pesanti. Il suo prof nella Scuola di Maria De Filippi, Raimondo Todaro, è intervenuto in maniera eloquente replicando alle polemiche ed alle malelingue rispetto al suo allievo. E tra le critiche ci sono anche quelle piuttosto dure sollevate da un ex gieffino (video in apertura).

Ex gieffino contro la vittoria di Mattia Zenzola ad Amici 22

Lui è Kevin Lopez, protagonista della dodicesima edizione del Grande Fratello, la stessa edizione vinta da Sabrina Mbarek. L’ex gieffino ha avuto da ridire in maniera piuttosto dura nei confronti della vittoria di Mattia Zenzola:

Niente, ha visto Mattias, siete contenti? Ha vinto l’ormone… le ragazzine ed i ragazzini bagnati che votavano. Io non ho parole.

A distanza di poche ore, l’ex gieffino è intervenuto nuovamente criticando aspramente Amici 22, non solo il vincitore ma anche la giuria ed i prof:

Ormai Amici non è più un programma di talenti credibili. Di credibile non c’è niente. Neanche Raimondo Todaro è credibile, neanche Arisa come prof è credibile, neanche la giuria lo è, neanche le dinamiche del programma stesso. E’ un programma di intrattenimento. Hanno vinto sempre persone che non dovevano vincere per me.

A detta di Kevin, il ‘problema’ di Amici è che “non è un programma basato sul vero talento”. Dichiarazioni che sono passate un po’ in sordina ma che potrebbero accendere il dibattito.