Escluso da Sanremo 2022: cantante famoso non la prende bene e unfollowa Amadeus, ecco di chi si tratta

Secondo gli amici di Twitter, Stash dei The Kolors avrebbe tolto il “Segui” ad Amadeus dopo non essere entrato nella lista dei 22 cantanti che saliranno sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2022 a partire dal prossimo 1 febbraio.

Sanremo 2022: Stash scartato dal Festival smette di seguire Amadeus?

“Stash che unfollowa Amadeus perché non parteciperà al Festival di Sanremo, ANCORA NON SIAMO A FEBBRAIO MA GIÀ ABBIAMO LE PRIME POLEMICHE PERCHÉ LETTERALMENTE IL FESTIVAL VIVE DENTRO DI NOI”, si legge su Twitter.

Stash ha unfollowato Amadeus perché non l’ha scelto vi prego nemmeno 24h e sto Sanremo sta già partendo col bottoooo.

Tutte queste polemiche dopo nemmeno 24 ore dall’annuncio ufficiale dei nomi le sto letteralmente amando.

Ed infatti, parlando di “arrabbiature” celebri, anche Francesco Monte ha preso male la presenza di Ana Mena in gara, scrivendo un paio di commenti decisamente too much.

Appena visto Monte verso Ana Mena ( polemica inutile emvisto che il regolamento non gli da ragione) e Stash che unfollowa Amadeus già i primi Drama a #Sanremo2022 pic.twitter.com/Vp2Ll6JR1D — Giopsyna (@Giopsytrash) December 5, 2021