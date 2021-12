Francesco Monte contro la partecipazione di Ana Mena a Sanremo 2022

Ieri, nel corso dell’edizione delle 20 del TG1, Amadeus ha annunciato la lista ufficiale dei 22 cantanti Big in gara al Festival di Sanremo 2022. Tra i nomi anche quello di Ana Mena, artista spagnola che ha fatto storcere il naso a Francesco Monte.

L’ex tronista ha commentato un post Instagram del Menestrelloh, evidenziando la partecipazione di una cantante straniera al Festival della Musica che si terrà in quel di Sanremo dal prossimo 1 febbraio 2022:

Ma cosa ci sta? Siete seri? Ma non era il Festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani? Signora Rai, con tutti gli artisti italiani che ci sono, che ci provano, si impegnano e faticano lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento! Ricordo che gli artisti stranieri non potevano essere in gara ma solo esibirsi come ospiti… cambiato qualcosa a scapito di noi italiani?