Quota Amici di Maria a Sanremo 2022. Sangiovanni e Aka7even, allievi della ventesima edizione, saliranno sul palcoscenico del Festival della Musica Italiana.

Dopo l’annuncio di Amadeus nel corso del TG1, è arrivato anche il particolare commento di Giulia Stabile, fidanzata da circa un anno di Sangiovanni.

La ballerina professionista di Amici ha postato un video che ci mostra Sangio intento ad intonare una canzone con una banana in mano: “Sempre stato un ‘Big’ per me”, ha scritto la sua fidanzata a corredo nella clip senza audio (stava cantando proprio la canzone di Sanremo 2022?).

Nel frattempo è anche arrivato l’in bocca al lupo di Aka7even (anche lui al Festival) al collega durante un video sulle Instagram Stories.

Sono fluido, sì, ma non sessualmente. Fidanzato da quasi un anno e monogamo, sono fedele ma tanto quando ami una persona non c’è bisogna di averne altre. Prima ero più donnaiolo, ora meno. La mia fidanzata è gelosa e anche io tanto, ma non ci siamo mai controllati il cellulare.