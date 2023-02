Damiano e Victoria dei Maneskin ai ferri corti? Cosa c’entra Giorgia Soleri

Tra Victoria De Angelis e Damiano David, rispettivamente bassista e leader dei Maneskin ci sarebbe maretta? E’ questo uno degli ultimi gossip sulla band di successo che spopola in tutto il mondo. Le tensioni (presunte, ovviamente), sarebbero lo specchio di un altro attrito in atto, quello tra Victoria e Giorgia Soleri, fidanzata del frontman dei Maneskin.

Damiano e Victoria dei Maneskin: maretta per ‘colpa’ di Giorgia Soleri?

Pare che tra le due donne vicini a Damiano dei Maneskin non corra affatto buon sangue e per questo il cantante si troverebbe diviso tra due fuori: da una parte la stima e il legame con la collega e dall’altra l’amore per la compagna.

I presunti dissapori sono solo l’ultimo gossip sulla band di successo, ospite nella terza serata del Festival di Sanremo 2023, per il secondo anno consecutivo. Le tensioni riguarderebbero le due donne che ruotano attorno a Damiano David. Un rumor che sarebbe stato alimentato anche dall’assenza di Victoria al compleanno del cantante, una grande festa in perfetto stile anni Novanta.

Un’assenza che non sarebbe stata presa molto bene dai fan dei Maneskin che hanno iniziato ad avanzare delle ipotesi. Qualche utente, come spiega Il Fatto Quotidiano online, si sarebbe lanciato in commenti che tirerebbero in ballo proprio Giorgia Soleri: “Victoria non era presente perché c’era anche Sua Maestà Giorgia”, avrebbe scritto qualcuno. Ma il dubbio a quanto pare serpeggerebbe da tempo tra i sostenitori della band, tanto da averne parlato di recente anche Selvaggia Lucarelli in una puntata del suo podcast.