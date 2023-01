Cosa sta succedendo ai Maneskin? Se lo è domandato Selvaggia Lucarelli nel 24esimo episodio del suo Sottosopra, il podcast che la vede protagonista. Selvaggia ha ammesso di essere stata a lungo follemente innamorata dei Maneskin, e chi la segue sui social lo sa bene. Ma oggi la Lucarelli si domanda: cosa è rimasto di sincero nei Maneskin?

La sensazione di Selvaggia Lucarelli, è che i Maneskin siano cresciuti fin troppo in fretta. Il loro successo a livello mondiale è esploso nel 2021, dopo la vittoria prima a Sanremo e poi all’Eurovision. Da quel momento il destino della band è completamente cambiato.

All’epoca i ragazzi decisero di lasciare la loro manager storica che, col cuore spezzato, in un post social augurava loro tutto il meglio dalla vita. Da quel momento però, tutto sarebbe andato troppo in fretta e la stessa Lucarelli ammette:

L’asticella del ‘troppo’ si è alzata sempre di più e la loro idea di trasgressione è diventata quasi “pedante”, dice Selvaggia. Tutto di già visto, per i fan del vero rock.

Nel corso del suo podcast, la giornalista si è poi soffermata anche sulla presunta crisi in atto tra il leader dei Maneskin, Damiano David e Victoria De Angelis. Sarebbero davvero ai ferri corti? Ecco cosa dice Selvaggia:

Mi piacerebbe sapere cosa c’è che non va tra lei e Damiano. Già, perché per quanto la band e il suo management facciano il possibile per farci credere che ad amalgamarli non ci sia solo l’outfit, le voci di un rapporto scricchiolante tra Victoria – che del gruppo è l’anima – e Damiano – che del gruppo è il volto – si rincorrono da un pezzo. L’assenza di lei al compleanno di Damiano dà concretezza all’indiscrezione che racconta di uno scarso feeling tra Victoria e la fidanzata di lui, Giorgia Soleri. Indiscrezione protagonista di molti trend aperti dai fan e articoli mai smentiti dai protagonisti. Esistono foto di Berlusconi in compagnia di qualche comunista, ma non esiste una foto di Victoria e Giorgia Soleri insieme, quindi qualcosa vorrà dire.