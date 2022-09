Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca sono le nuove Veline di Striscia la Notizia in partenza con la nuova edizione dal prossimo 27 settembre, come sempre su Canale 5. Alla conduzione troveremo, in apertura di nuova stagione, Alessandro Siani in coppia con Luca Argentero. Ma chi sono Cosmary e Anastasia? Conosciamo meglio le due ragazze – la classica mora e la bionda – che si cimenteranno nei tradizionali stacchetti sul bancone di Striscia la Notizia.

Cosmary Fasanelli: chi è, da ex allieva di Amici a Velina

La prima Velina della nuova edizione di Striscia la Notizia si chiama Cosmary Fasanelli ed arriva direttamente dalla passata edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Ballerina, la giovane ha 22 anni e viene da Brindisi.

Dopo la sua partecipazione a Miss Italia è entrata a far parte del cast di allievi della passata edizione di Amici. Durante il suo percorso è stata seguita dalla maestra Alessandra Celentano ma ad un passo dalla finale, lo scorso febbraio, ha lasciato la Scuola. Nel corso della sua partecipazione al talent è stata anche coinvolta nel gossip per via della sua storia con Alex Wyse, poi terminata dopo Amici. Di recente è tornata a far parlare di sé per via della presunta frequentazione con un altro ex allievo, Nunzio Stancampiano, anche se già si parla di capolinea.

Anastasia Ronca, nuova Velina bionda: chi è

Ad affiancare Cosmary ci penserà Anastasia Ronca, sua coetanea originaria di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. Specializzata in ginnastica artistica, la 22enne ha avuto come coach la madre che le ha trasmesso questa grande passione. In passato ha lavorato anche come modella e fotomodella. Nel 2019 ha preso parte di Colorado nei panni di Miss Colorado, mentre due anni dopo è stata una tentatrice di Temptation Island.