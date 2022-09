Cosmary Fasanelli, da Amici 21 a Striscia la Notizia: è la nuova Velina

Cosmary Fasanelli, ex ballerina di Amici 21, dopo la sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi si prepara a vivere una nuova importante esperienza televisiva. Stando a quanto annunciato da Giuseppe Candela in una flash per Dagospia, sarà proprio Cosmary la nuova Velina della prossima edizione di Striscia la Notizia.

Cosmary Fasanelli è la nuova Velina di Striscia la Notizia

Nonostante la giovane età, Cosmary Fasanelli ha già collezionato tutti una serie di interessanti e importanti collaborazioni in televisione. Negli anni passati ha infatti ballato in programmi del calibro di X Factor, C’è posta per te e Tu si que vales.

Ed ancora si è esibita nella trasmissione Battiti Live, nel programma di Alessandro Cattelan Da grande, in quello di Enrico Brignano Un’ora sola ti vorrei e in Canzone segreta di Serena Rossi. Tra le sue partecipazioni ricordiamo anche anche quella a Miss Italia nel 2019, nei panni di Miss Miluna Puglia.

Adesso, dopo il recente gossip che ha coinvolto anche Nunzio Stancampiano (una storia con il quale sembrerebbe ora essere già giunta al capolinea), per Cosmary si apre una nuova porta che contribuirà a renderla popolare ad un pubblico molto più vasto, quello del tg satirico di Antonio Ricci.

CANDELA FLASH! – “STRISCIA LA NOTIZIA” PESCA ANCORA DA “AMICI DI MARIA DE FILIPPI”: LA BALLERINA COSMARY FASANELLI SARÀ LA NUOVA VELINA. IL TG SATIRICO DI ANTONIO RICCI DEBUTTERÀ IL 27 SETTEMBRE CON LA COPPIA ARGENTERO-SIANIhttps://t.co/n7b6rJ2ZMi — Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 13, 2022

La nuova edizione di Striscia la Notizia riparte ufficialmente martedì 27 settembre alle ore 20.35 su Canale 5. Si tratta della 35esima edizione e a condurla ci penserà la coppia formata da Luca Argentero ed Alessandro Siani.