Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro svelano la data del loro matrimonio. A distanza di poche settimane dalla proposta di matrimonio, giunta lo scorso 31 dicembre, finalmente ci sono la data, il luogo e i primi dettagli sugli invitati alle nozze. L’ex di Francesco Sarcina ed il volto di Forum ne hanno parlato oggi, ospiti della trasmissione Verissimo.

Finalmente Clizia e Paolo si sposano! La coppia, ospite di Verissimo, ha svelato la data del matrimonio che si celebrerà il prossimo 11 ottobre. A prendere la parola è stata Clizia Incorvaia, che ha svelato:

Ci sposeremo l’’11 ottobre. Siamo entrambi bilancia e ottobre è il nostro mese. Sarà tutto magico, in un’atmosfera boho chic. Ci sposeremo in Campania, vicino Caserta. Abbiamo deciso di sposarci a metà tra la Sicilia e Milano, da dove arriveranno gli invitati. Paolo aveva deciso di invitare 4 persone, solo i genitori e i fratelli ma io sono sicula e il mio matrimonio sarà in stile “Il mio grosso grasso matrimonio greco”. Saremo circa 100, ma non li ho contati.