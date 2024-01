Eleonora Giorgi, l’attrice italiana amata dal pubblico e mamma di Paolo Ciavarro ha recentemente rivelato di esserle stato diagnosticato un tumore al pancreas. Questa notizia ha colpito il mondo dello spettacolo e i suoi numerosi fan, ma la Giorgi ha mostrato grande coraggio e determinazione nel suo approccio alla malattia.

Eleonora Giorgi, il tumore della mamma di Paolo Ciavarro

Eleonora Giorgi ha scoperto, nel dettaglio, di avere un adenocarcinoma, una forma di tumore al pancreas, alla fine di ottobre. La diagnosi è stata un colpo per l’attrice di 70 anni, che ha descritto la scoperta come “incredula”.

Tuttavia, nonostante la gravità della situazione, Eleonora Giorgi ha mostrato grande forza e determinazione:

Se i noduli ai polmoni fossero stati metastasi ora avrei un anno e mezzo di vita davanti. Invece la biopsia ha detto che dopo la chemioterapia potrò operarmi.

Dopo la diagnosi, la Giorgi ha iniziato un percorso di lotta contro la malattia che la vedrà sottoporsi a un’operazione e alla chemioterapia. Nonostante la grande paura, l’attrice ha dichiarato di essere pronta a combattere con determinazione.

Ha anche espresso il desiderio di dare coraggio a chi combatte come lei, dicendo: “voglio dare coraggio a chi combatte come me, ci sono anche tanti giovani e questo mi addolora”.

Eleonora Giorgi ha ricevuto un enorme sostegno dalla sua famiglia, in particolare dai suoi figli Andrea e Paolo Ciavarro.



