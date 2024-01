Gabriele Ciavarro, il figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, è diventato una figura di interesse per i media italiani. Nato il 19 febbraio 2022, il bimbo è il frutto dell’amore tra la coppia, che si è conosciuta e innamorata durante la partecipazione al Grande Fratello VIP nel 2020.

Dopo l’uscita dal gioco, sono stati costretti a restare distanti per diversi mesi a causa della pandemia. Nonostante le difficoltà, la loro relazione è andata avanti e hanno espresso il desiderio di avere un figlio insieme.

Clizia Incorvaia, già madre di una figlia di nome Nina nata dalla precedente relazione con il cantante Francesco Sarcina, ha accolto con gioia la notizia della seconda gravidanza.

Ha dichiarato di vivere la seconda maternità in modo più consapevole e di non preoccuparsi di questioni futili come il peso.

Il prossimo passo per la coppia sarà il matrimonio. Infatti, Paolo ha recentemente fatto una proposta di matrimonio a Clizia, con Gabriele che ha svolto un ruolo importante portando l’anello.

