La reunion degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip, ha scatenato sul web numerose polemiche, specie per l’assenza di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. E se Fernanda Lessa aveva già affermato che la coppia era in “luna di miele”, agli estimatori queste dichiarazioni non sono bastate e ne vogliono ancora, ancora e ancora.

Reunion Grande Fratello Vip, Paolo e Clizia: ecco perché non c’erano

A questo punto, per fugare tutti i dubbi, il settimanale Chi ha chiamato alcuni di loro. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, per esempio, erano stati invitati, così come ha confermato anche l’influencer siciliana:

Fabio Testi conosce Paolo da quando era un bambino… come possiamo non adorarlo? Andremo a trovarlo presto, quando è arrivato l’invito noi eravamo in Sicilia ed era davvero complicato, se non impossibile, raggiungere il gruppo, ma vogliamo andarlo a trovare presto, probabilmente già i primi di luglio.

Dissacrante, come sempre, la risposta di Antonella Elia, prossima alla partenza verso Temptation Island Vip (cliccare per credere):

Non me ne frega niente della reunion, mi perdonerete, noto solo che non è cambiato niente rispetto a quando eravamo nella casa.

Aristide Malnati confida di non essere stato invitato e la stessa cosa è accaduta a Rita Rusic, Michele Cucuzza, Licia Nunez, Antonio Zequila e Pago.