Chiara Ferragni da giorni regala bellissimi retroscena sulla sua storia d’amore con Fedez. Dopo aver svelato come ha reagito la prima volta che ha visto in foto il marito, ha parlato pure del loro primo incontro, quando entrambi erano fidanzati con altre persone.

In queste ore, l’imprenditrice digitale ha parlato pure della prima chat che si è scambiata con Fedez (ma non è riuscita a pubblicarla online) e per quale motivo ha deciso di chiamare i figli Leone e Vittoria. Dopo aver ascoltato la hit “Vorrei ma non posto”, Chiara aveva reagito positivamente:

Dopo aver ascoltato la canzone penso che era stato carino a menzionarmi, ma non so perché non gli ho proprio scritto. Non mi è proprio passato per la mente, forse perché avevo un po’ i miei ca**i. Nemmeno lui mi ha scritto. A luglio 2016 torno in Italia per lavoro e per fare delle vacanze con la mia famiglia e sento ‘Vorrei Ma Non Posto’ dappertutto.

Ovunque andavo sentivo sempre questa canzone e sentivo sempre il mio nome e mi faceva super ridere. Così una sera, quando ancora non c’erano le Instagram Stories, c’era Snapchat, stavo tornando da una cena con la mie sorelle, c’era la canzone in radio e io faccio uno Snap di me e le mie sorelle che cantiamo la canzone. Lui subito dopo fa uno Snap in cui dice “Chiara grazie che stai supportando la canzone, dobbiamo limonare”. Probabilmente era ubriaco con i suoi amici. A quel punto inizio a seguirlo.