Chiara Ferragni svela cosa ha pensato la prima volta che ha visto Fedez

Chiara Ferragni è molto attiva sui social, specie su TikTok dove risponde sempre alle curiosità dei numerosi estimatori. Nelle ultime ore, infatti, ha raccontato cosa ha pensato la prima volta che ha visto una fotografia di Fedez (si tratta di un servizio fotografico di Rolling Stone del 2014).

Siete pronti per una piccola storia divertente? – ha esordito Chiara Ferragni su TikTok – questa copertina, che adesso non so perché abbiamo messo in bagno perché non sapevamo dove mettere, è la prima foto che io ho mai visto di Fede. Ero tornata a Milano per dei lavori, dal 2013 al 2018 ho vissuto a Los Angeles, e all’aeroporto ho visto questa cover.

Era ottobre 2014, vivevo circa da un anno a Los Angeles, l’ho vista in edicola e mi sono detta: ‘Ma chi è questo tipo? Sarà un ragazzo straniero’. Invece era Fede. Poi ho letto ‘Fedez la rivelazione’, ho visto che era un italiano e ho detto: ‘Buon per lui, perché mi sembra proprio un fig*’. Poi si era fermata lì la cosa, però sono super affezionata. Non chiedetemi perché l’ho messa in bagno.