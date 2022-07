Chiara Ferragni ha raccontato su TikTok del suo primo incontro con Fedez quando entrambi erano fidanzati con altre persone. L’imprenditrice digitale, da giorni, appassiona gli estimatori con rivelazioni inedite sulla sua storia d’amore.

Al tempo stesso però avevo paura di stare a Los Angeles da sola. Anche Fede era in una relazione con la sua ex fidanzata. Ci siamo incontrati in un hotel grazie a questa coppia di amici in comune che volevano farci conoscere perché eravamo due giovani italiani talentuosi senza creare love story. Solo per farci conoscere, e magari farci lavorare insieme in futuro.

Tutti mi state chiedendo storie di quando ho conosciuto Fede. Ne ho parlato in varie interviste, nel documentario, ecc…, ma mai in maniera dettagliata. La prima volta che ho visto la sua faccia, come vi ho già detto nell’altro video, era sulla cover di Rolling Stone Italia a ottobre 2014.

Chiara Ferragni ha aggiunto:

Ci troviamo in questo hotel di Milano, lui con la sua ex fidanzata e io col mio ex ex fidanzato, che non era il ragazzo con cui stavo, ma il ragazzo con cui all’epoca ancora lavoravo, quindi una situazione stranissima.

Andiamo d’accordo, parliamo di diverse cose. Mi ricordo che non ne potevo più della mia relazione, non sapevo come uscirne, lui mi aveva dato un vibe bellissimo, molto rilassato ed avevo pensato che in futuro avrei dovuto frequentare un ragazzo italiano, senza però pensare di stare con lui.

A marzo 2016 lascio questo mio ex fidanzato, scopro che anche Fede si era mollato, però non ci sentiamo. Sento parlare di lui in maniera ossessiva prima del mio compleanno, a maggio 2016 perché esce la canzone ‘Vorrei Ma Non Posto’. Tutti mi dissero che aveva parlato di me e io ho pensato: ‘Oddio, chissà che ca**o avrà detto’. Ero terrorizzata dal fatto che mi avesse presa in giro in qualche modo. Invece poi ho ascoltato la canzone ed è stato super carino, ha detto una cosa divertente e non offensiva.