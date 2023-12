Chi è Sarafine, vincitrice di X Factor 2023: il podio della finale

E’ Sarafine la vincitrice della 17esima edizione di X Factor 2023. E’ stata la 34enne di Vibo Valentia (Calabria) ad aggiudicarsi il primo posto nel corso della finale che è andata in onda ieri, giovedì 7 dicembre, in diretta su Sky ed in simulcast in chiaro. Ma qual è stato il podio e chi è Sarafine?

Vincitrice X Factor: il podio

Al termine della lunga serata all’insegna di X Factor, condotto da Francesca Michielin, a piazzarsi alle spalle della vincitrice Sarafine sono stati gli Stunt Pilots, terzo Il Solito Dandy, quarta Maria Tomba.

Si è trattata di una finale a quattro, con il coinvolgimento di due giudici, ovvero Fedez con Maria Tomba e Sarafine e Dargen D’Amico con Il Solito Dandy e gli Stunt Pilots. Ad Ambra il ruolo di spettatrice, mentre Morgan (forse), ha potuto assistere da casa alla finale.

Chi è Sarafine

Sarafine, nome d’arte di Sara Sorrenti, è la talentuosa vincitrice di X Factor 2023. Originaria di Vibo Valentia in Calabria, ha 34 anni e ora risiede a Bruxelles. Ha abbandonato il suo impiego come assistente amministrativa per inseguire il suo sogno di fare musica.

La sua musica è un mix unico di generi che spaziano dal Dubstep al Tecno, dal Trap al Drill, fino al Pop. I suoi testi, scritti sia in italiano che in inglese, e le sue melodie creano un’armonia di suoni che trasmettono un forte desiderio di spezzare la monotonia della vita quotidiana. Le sue canzoni esprimono un bisogno impellente di sfuggire a un mondo di prevedibilità e rigore, per abbracciare l’incertezza, fonte di paure ma anche di speranze. Sarafine è una cantautrice che unisce elementi di musica elettronica e leggera nel suo stile unico.