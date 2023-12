Chi sarà il vincitore di X Factor 2023? Il viaggio emozionante e pieno di sorprese all’insegna del talent show musicale sta per raggiungere il suo culmine. Maria Tomba, Sarafine, Il Solito Dandy e Stunt Pilots, i quattro finalisti, sono pronti a sfidarsi per l’ambito titolo nella serata finale, in programma giovedì 7 dicembre alle 21.15 su Sky, NOW e in simulcast su TV8. La decisione finale sarà nelle mani del pubblico, dopo settimane di intensi dibattiti tra i giudici Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico.

Vincitore X Factor 2023: chi sarà? Tutto sulla finale

Francesca Michielin avrà l’onore di annunciare il vincitore di X Factor 2023 in questa serata speciale prodotta da Fremantle. L’energia contagiosa di Gianni Morandi, un pilastro della musica italiana con una carriera di 60 anni, oltre 600 canzoni e 53 milioni di dischi venduti, illuminerà il palco di #XF2023.

Fedez e Dargen entrano in finale con due concorrenti ciascuno: Maria Tomba, studentessa di 20 anni da Verona con un carattere vivace e colorato, e Sarafine, 34enne di origini calabresi che ha lasciato il suo lavoro da assistente amministrativa per inseguire il suo sogno musicale, saranno guidati da Fedez. Dargen, invece, supporterà Il Solito Dandy, 30enne appassionato di musica ereditata dalla madre e dal nonno, e Stunt Pilots, un power-trio nato nel 2020 durante la pandemia.

Tre round determineranno il vincitore. Nel primo, i quattro finalisti si esibiranno in un medley dei brani che hanno segnato il loro percorso in X Factor 2023.

La seconda manche vedrà quattro duetti emozionanti: Maria Tomba si unirà a M¥ss Keta, un’artista con oltre 650 milioni di stream e un tour europeo sold out alle spalle; Sarafine si esibirà con gli Ofenbach, il famoso duo francese di musica elettronica con oltre 3 miliardi di stream; Il Solito Dandy dividerà il palco con Francesco Gabbani, cantautore multiplatino e vincitore del Festival di Sanremo; infine, gli Stunt Pilots si esibiranno con Omar Pedrini, uno dei più influenti cantautori italiani.

Successivamente, i quattro finalisti presenteranno nuovamente i loro inediti, già disponibili sulle piattaforme digitali, pubblicati per Warner Music Italy: Maria Tomba con “Crush”, SARAFINE con “Malati di gioia”, Il Solito Dandy con “Solo Tu”, e gli Stunt Pilots con “Imma Stunt”. Solo alla fine delle manche verrà annunciato il vincitore di X Factor 2023.

Per quanto riguarda le previsioni, sembra che ci sarà una sfida serrata tra Sarafine e Maria Tomba, con quote di vittoria pari a 2.75. Il Solito Dandy e gli Stunt Pilots seguono con quote tra 4.50 e 6.00. Tuttavia, la serata finale potrebbe riservare delle sorprese. Per quanto riguarda la categoria del giudice vincente, Fedez è il favorito con una quota di 1.40, mentre Dargen D’Amico segue con una quota di 2.50. Non vediamo l’ora di vedere come si svilupperanno gli eventi!