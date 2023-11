E’ Samuele Palumbo il vincitore della decima edizione di Tu si que vales 2023, andata in onda ieri sera in diretta su Canale 5 (con il ricordo di Giulia Cecchettin in apertura). A decretare il vincitore è stato il pubblico da casa tramite televoto. A ritirare il premio è stata però la madre, essendo Samuele minorenne.

Samuele Palumbo è il vincitore di Tu si que vales

Samuele Palumbo ha avuto la meglio sui sedici finalisti giunti fino alla puntata di ieri sera di Tu si que vales. Il giovanissimo violinista si è portato a casa il montepremi di 100 mila euro in gettoni d’oro.

Samuele ha appena 12 anni ma suona il violino come un vero e proprio professionista. Classe 2011, è nato a Cefalù e suona lo strumento dall’età di 6 anni. E’ il primo violino dell’Orchestra giovanile del teatro Massimo di Palermo.

Samuele Palumbo arriva tra i quattro finalisti di questa puntata, al fianco della performer Giulia Catena, del comico Amedeo Abbate e del cantante Fabio Piacentin, dopo aver vinto la manche contro i Les French Twins, i Duo Vita e i Fresh ‘n’ Clean.

Il giovanissimo vincitore ha conquistato tutti a Tu si que vales, a partire dalla giurata Luciana Littizzetto che lo ha definito un “Branduardi 2.0”, complici anche i suoi ricci.

Essendo minorenne, il vincitore non ha preso parte alla proclamazione, avvenuta dopo la mezzanotte. Per questo è stata la madre, con il cartonato del figlio, a ritirare il premio.