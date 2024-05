Il presunto cast di Ballando con le stelle 2024: nomi bomba e l’invito (surreale) di Selvaggia Lucarelli

Il presunto cast di Ballando con le stelle 2024

La nuova edizione di Ballando con le stelle si avvicina e, anche se bisognerà attendere fino a ottobre, le anticipazioni non mancano. Tra i rumors interessanti spunta il nome di Melissa Satta, che pare essere stata confermata anche se non ufficialmente.

Diversa la situazione per Nina Moric e Belen Rodriguez, che sembrano essere state smentite.

Oltre a Melissa Satta, sono stati menzionati diversi cantanti di varie generazioni, tra cui Massimo Ranieri, Ornella Muti e Big Mama.

Un altro nome interessante è quello di Pierpaolo Spollon, noto attore di fiction Rai e già visto come ballerino per una notte.

Per quanto riguarda i conduttori, i nomi citati includono Francesca Fialdini, Piero Chiambretti e Fabrizio Biggio.

Tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2024 potrebbero figurare anche lo chef Bruno Barbieri, la showgirl Juliana Moreira, l’ex calciatore Nicola Ventola e l’attrice Cristina Marino.

Chiara Ferragni a Ballando? L’invito di Selvaggia Lucarelli

E se Chiara Ferragni, dopo la fine del matrimonio con Fedez, iniziasse a ballare? E’ questa la spiazzante proposta, a tratti ironica, giunta da Selvaggia Lucarelli ed avanzata direttamente alla padrona di casa di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci.

Più che una proposta, quella di Selvaggia Lucarelli su Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle è stata, chiaramente, una battuta fatta nel corso de La Vita in Diretta. “Perché non proponi a Chiara Ferragni di fare Ballando con le Stelle?”, ha chiesto alla padrona di casa Milly Carlucci.

La conduttrice, in collegamento con la trasmissione di Alberto Matano, non ha risparmiato la sua replica all’autrice de “Il vaso di Pandoro”, libro dedicato proprio all’inchiesta sugli ex Ferragnez. Dopo una risata generale, Milly Carlucci ha replicato:

Perché non glielo chiedi tu?

Una risposta che ha fatto sorridere tutti in studio, compresa Selvaggia Lucarelli, che per prima aveva avanzato la spiazzante proposta.