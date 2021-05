E’ passato più di un anno ma la lite con protagonisti Bugo e Morgan prosegue. Dopo la squalifica a Sanremo 2020 per avere abbandonato il palcoscenico durante la gara, le cose si sono spostate in tribunale.

Bugo chiede un risarcimento assurdo a Morgan: ecco la cifra choc

Come riporta fedelmente Rolling Stones, Bugo ha chiesto a Castoldi un risarcimento bomba di 240mila euro per due precisi motivi: “La prima riguarda l’aver cambiato il testo di Sincero a Sanremo e quindi portato il progetto all’eliminazione dalla gara. Il secondo perché l’artista ha condiviso sui social il brano (nelle sue diverse versioni) e altri riferimenti agli altri ex sodali”.

La prima udienza si è tenuta ieri ma il giudice ha accolto la richiesta del legale di Marco Castoldi di presentare una memoria difensiva e le cose, quindi, si sono spostate al 10 giugno.

Bugatti non ha rilasciato dichiarazioni mentre Marco Castoldi ha risposto ad un post condiviso da Selvaggia Lucarelli che afferma sui social:

Bugo ha chiesto 240 000 euro di danni a Morgan per l’eliminazione da Sanremo. Bugo dovrebbe darne 10 volte tante a Morgan per il bagno di popolarità che Morgan gli ha regalato, ma si sa, “la tua ingratitudine e la tua arroganza…”.

Bugo ha chiesto 240 000 euro di danni a Morgan per l’eliminazione da Sanremo. Bugo dovrebbe darne 10 volte tante a Morgan per il bagno di popolarità che Morgan gli ha regalato, ma si sa, “la tua ingratitudine e la tua arroganza 🎶 “… — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) May 26, 2021