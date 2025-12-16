Brumotti, il nuovo lavoro dopo Striscia la Notizia: cosa fa oggi

Dopo l’addio a Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti non ha lasciato il mondo della televisione. Il campione di bike trial ha semplicemente cambiato programma, continuando però a occuparsi di temi delicati e inchieste ad alto rischio.

Lo scorso luglio, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi aveva annunciato il ritorno di Striscia la Notizia, poi confermato per gennaio con una serie di puntate in prima serata affidate a Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Nel cast sono rientrati molti inviati storici come Valerio Staffelli, Jimmy Ghione, Cristiano Militello, Moreno Morello, Max Laudadio, Luca Abete e Rajae Bezzaz. Alcuni volti storici, però, hanno scelto di non tornare: Max Laudadio e Stefania Petyx hanno ufficializzato la loro assenza e, secondo le indiscrezioni, anche l’uscita di scena di Vittorio Brumotti sarebbe definitiva, nonostante il diretto interessato non abbia commentato pubblicamente.

Brumotti, però, non ha abbandonato Mediaset. Dopo anni passati a Striscia la Notizia, durante i quali ha realizzato servizi su spaccio e criminalità organizzata, finendo più volte al pronto soccorso a causa di aggressioni, il 45enne ha continuato a portare avanti inchieste simili, ma in un altro contesto televisivo.

Il nuovo lavoro in tv

L’intervista di Vittorio Brumotti ad un maranza: “Ho fatto più di 100 rapine”#Realpolitik pic.twitter.com/QeEEefxF7Q — Realpolitiktv (@RealPolitikR4) December 10, 2025

Dal 19 novembre, infatti, Vittorio Brumotti è entrato a far parte del programma Realpolitik, talk show politico condotto da Tommaso Labate e in onda in prima serata su Rete 4. Qui ha già firmato diversi servizi, tra cui quello su un inseguimento della polizia a due ladri e un’intervista a un giovane che ha ammesso di rubare gioielli e orologi.

Non solo reportage sul campo: Brumotti è apparso anche in studio accanto a Labate. Durante la puntata del 26 novembre ha ricordato un episodio particolarmente drammatico vissuto ai tempi di Striscia la Notizia: “Sì, mi hanno accoltellato, è capitato a Monza. Denunciavo lo spaccio in un parco e poi degli immigrati mi sono venuti incontro e uno di loro è saltato con un coltello e me l’ha conficcato nel petto. Per fortuna avevo un giubbotto anti-proiettile e mi ha solo fatto un taglio non mortale. La persona in questione è stata individuata, so che ha preso sei anni. Nel corso delle mie scorribande per Striscia la Notizia ho visto di tutto, anche minorenni armati, gente con i taser“.

Cambia il programma, dunque, ma non la linea editoriale del suo lavoro: Vittorio Brumotti continua a raccontare storie di degrado, criminalità e sicurezza, spostandosi da Striscia la Notizia a Rete 4, senza rinunciare alle inchieste sul campo che lo hanno reso uno dei volti più discussi e riconoscibili della televisione italiana.